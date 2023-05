C’è la Fiorentina: Guidi carica la Primavera

Corriere dello Sport (L. Scalia) – È il replay della finalissima di Coppa Italia. Il trofeo è già finito nella bacheca di Trigoria, ma la posta in palio oggi resta comunque alta in campionato. La missione, da una parte e dell’altra, è prendersi i tre punti perché nessuna delle due squadre ha ancora la certezza matematica del pass per le finali scudetto.

La baby Roma, quinta in classifica, avrà il vantaggio di giocare in casa contro la Fiorentina di Alberto Aquilani, terza forza del campionato Primavera. Palla al centro al Tre Fontane alle 15 con diretta tv su Sportitalia.

Out Cherubini (squalificato) e Oliveras (stagione finita dopo l’operazione al menisco), mentre Faticanti ha buone chance di rispolverare la fascia da capitano dopo aver saltato causa influenza la trasferta contro la Juventus.