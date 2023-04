Cassano attacca ancora Mourinho: “È scarso come allenatore, vince con un calcio osceno. A Roma mi amano, lui ha fatto disastri”

Cassano torna a parlare di Mourinho dopo il video di risposta su Instagram di ieri. L’ex giocatore della Roma ha tuonato ancora contro lo Special One attraverso la Bobo TV. Queste le sue parole:

Questione Livaja..

“Posso giurare su quello che vuoi che in 18 anni di carriera non sono mai arrivato con nessuno alle mani. Ho insultato tutti, ho buttato telefovisori ai dirigenti. Qualche coniglio suo faceva la spia, gli ha fatto fare un’altra figuraccia”.

Fantantonio poi parla delle vittorie: “Lui ha detto che non ho mai vinto niente. Questione Roma: io sono andato, a differenza della Juve, perchè per me il calcio è stato passione, divertimento. Sono andato lì, ho passato 5 anni meravigliosi. Chiedi a De Rossi, Totti, Alberto De Rossi cosa ho lasciato a Roma. I tifosi mi amano. Lui a Roma sta facendo vedere uno scempio, tutti che litigano. Giocatori insultati e fatti fuori. Sta facendo dei disastri. Io all’Inter non ho vinto niente, io ho giocato per far divertire la gente. Dei trofei non me ne frega nulla. Lui ha vinto con un calcio osceno, è scarso come allenatore. Il suo calcio è rimasto a 30 anni fa. Pullman davanti alla porta, come viene viene. Ha allenato dei grandi campioni con un calcio orribile. Questione Madrid: caro Mourinho ti dimentichi che oltre alla giacca avevo due orologi, quattro anelli. Mi chiamavano gordito, se mi hanno preso era perché ero un fenomeno. Non ho mai giocato per colpe mie. A te ricordano come uno che fa un calcio orribile. Il dito a Villanova, ovunque tu vai fai casini. Hai sempre fatto cinema, fai sempre casino. Di calcio non sai parlare. Io posso parlare di calcio e spiegarti tutto quello che vuoi. Io sono stato un grandissimo calciatore, non ho mai vinto. Ho giocato per vincere. Linsu Michel ha vinto 18 trofei, Arrigo Sacchi ha vinto 8 titoli, è un rivoluzionario. Tu non sarai mai come Guardiola, sei scarso ad allenare. Quando tu smetterai non ti cagherà nessuno. Questi hanno vinto meno di te, ma hanno lasciato una scia. Hai detto: “Siamo in Italia?”, aizzi le tifoserie. Non hai valorizzato nessun giocatore. Come allenatore sei scarso. Prendi esempio da allenatori come Spalletti, De Zerbi che fanno un calcio meraviglioso. Felice di non aver vinto, ma di aver lasciato cose. Sai dove te li devi mettere i trofei? Io mai parlato l’uomo Mourinho, io ho sempre criticato Mourinho a livello calcistico. Io mi vergogno ad essere al suo posto. Quando guardo le squadre sono l’anticalcio”

Tu sei stato esagerato? O lui voleva deviare?

“Sono stato veritiero. Tutti quelli che gli fanno le domande sono dei leccaculi e mettono la testa sotto la sabbia. Non hanno una personalità. Non hanno nulla. In Italia nessuno lo controattacca. Con me può stare per i prossimi tre anni. Lui sa poco di calcio, ha vinto con grandissimi giocatori. Facendo un calcio osceno. Orribile. Oggi mi hanno scritto giocatori, presidenti, allenatori. Sarò stato un folle, avrò mancato di rispetto a tutti però sono sempre stato di una sola faccia. Anche se faccio cagare, sono questo. Dirò sempre la mia verità. Io con Mourinho non ce l’ho, ma come allenatore mi piace zero. Il suo calcio è orribile. Ancora oggi: ho vinto, ho fatto. Lui può fare il giochino delle tre carte con gli altri e non con me che vengo dalla strada“