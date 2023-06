Il tribunale federale nazionale della Federcalcio, presieduto da Carlo Sica, si è riunito questa mattina per analizzare la vicenda tra Mourinho e Chiffi, dopo un precedente diniego alla richiesta di patteggiamento con sola sanzione economica, giudicata non congrua. Lo Special One, oltre allo stop da scontare nella prima giornata di Serie A 2023-24, va verso un nuovo turno di squalifica dopo le dure critiche rivolte all’arbitro Chiffi al termine della gara Monza- Roma dello scorso 3 maggio. Nel pomeriggio è attesa la sentenza, con la pubblicazione del dispositivo. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport.