Nel corso del Social Football Summit lei ha detto che nel calcio moderno non si dribbla più perché appunto il dribbling è una presa di responsabilità. Questo discorso si può fare anche nella Roma? Manca chi si carica la squadra sulle proprie spalle?

“Era un esempio, già si faceva poco ai miei tempi. Per me il dribbling si fa un po’ di meno oggi per le responsabilità, ma ognuno si deve conoscere bene per prendersi più responsabilità, perché dipende solo da noi stessi. Non dobbiamo trovare scuse fuori dal contesto, ognuno deve prendersi le sue responsabilità, sia in squadra sia in società. E questo è il motivo per cui oggi tutti scappiamo, e per parlare della Roma siamo tutti importanti e ognuno deve prendere le sue responsabilità”.

Su Totti.

“Rappresenta la Roma nel mondo. Io giro molto il mondo e quando si parla di Roma si pronuncia Totti. Poi bisogna trovare la cosa giusta per lui, dove fa il meglio. Ognuno ha le sue capacità, su Francesco c’è da capire se un pastore fa bene alla Roma o no. Lui diciamo che di calcio si capisce un po’, potrebbe lavorare per andare a prendere un giocatore o per dire no su altri, deve trovarsi nella posizione giusta”.

Foto: [GABRIEL BOUYS] via [Getty Images]