Vincent Candela, intervistato ai microfoni di Retesport, ha parlato del passaggio del turno della Roma in Europa League, dopo la sconfitta per 1-0 con il Brighton. Queste le sue dichiarazioni: “Mai temuto ieri sera, la Roma aveva asfaltato gli inglesi all’andata e ieri hanno gestito senza mai soffrire più di tanto e risparmiando diversi titolari come Lukaku, Dybala e Paredes.

Mi fa piacere aver visto anche alcune riserve che però restano tali. Baldanzi e Azmoun sono ovviamente inferiori ai titolari, come Bove è inferiore ai titolari a centrocampo. Giusto averli visti giocare, bene per il gruppo, ma per esperienza personale vi dico che è meglio ci siano gerarchie definitive. Svilar? E’ bravo, lo sta confermando, anche ieri un paio di interventi importanti, ha una serenità incredibile”.

Il gol di Azmoun?

“Ci può stare che venga annullato per gioco pericoloso, siamo al limite, si poteva dare come no…”.