Calvario Calafiori: la sua stagione è quasi finita

Il Tempo (E.Zotti) – La stagione di Calafiori potrebbe essere finita sul più bello. Il terzino aveva chiesto il cambio durante l’intervallo di Roma-Atalanta dopo aver avvertito di nuovo un fastidio al flessore della coscia destra: i controlli svolti hanno evidenziato una lesione che costringerà il giocatore a rimanere fermo per almeno tre settimane. Un peccato visto che il diciottenne stava attraversando un ottimo momento e, prima dell’ennesima ricaduta, sembrava essere entrato stabilmente nelle rotazioni di Fonseca. A complicare ulteriormente i piani del tecnico c’è anche l’infortunio di Mirante: il trentottenne è stato bloccato da un affaticamento all’adduttore e non è partito con il resto della squadra.

A difendere i pali giallorossi sarà ancora una volta Pau Lopez, che nell’ultimo mese sembra aver riacquistato fiducia in sé stesso. Dal rigore parato a Tadic alla Johann Cruyff Arena il numero 13 risulta più efficace nei suoi interventi: si è rivelato decisivo sia per la conquista della semifinale di Europa League che nella gara pareggiata contro l’Atalanta. Difficilmente convincerà il club a non cercare un sostituto più affidabile per la prossima stagione ma, finché sarà possibile, lo spagnolo vuole giocarsi le sue chance per rimanere nella Capitale.