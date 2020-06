Mercato, Roma su Bouanga del Saint Etienne ma c’è da battere la concorrenza

Il prossimo anno il reparto offensivo della Roma subirà qualche cambiamento. In partenza c’è almeno uno tra Kluivert e Under e ancora non è sicura la permanenza di Mkhitaryan. Per questo i giallorossi stanno cominciando a guardarsi intorno e, secondo quanto riporta France Football, avrebbero messo gli occhi su Denis Bouanga.

Il giocatore del Saint Etienne ha 25 anni ed è un esterno di attacco. Si è messo in luce dopo la Coppa d’Africa del 2017 e quest’anno ha realizzato 10 gol e 3 assist in Ligue 1. Sull’attaccante però c’è molta concorrenza in tutta Europa con Everton, Betis e Rennes che vorrebbero assicurarsi le sue prestazioni.