Calafiori e Kumbulla inseriti nella lista dei migliori 50 giocatori Under 21 d’Europa dall’Uefa

Ci sono anche due giocatori della Roma nella classifica speciale stilata dall’Uefa. I giornalisti dell’organo calcistico avrebbero scelto i 50 migliori giovani talenti del calcio europeo. Una lista basata sui promettenti Under 21 dei maggiori campionati europei.

Per i giallorossi ci sono Riccardo Calafiori e Marash Kumbulla. Per quanto riguarda la Serie A inseriti anche Frabotta e Dragusin della Juventus, Hauge e Daniel Maldini per il Milan, Diallo dell’Atalanta.