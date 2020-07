Cagliari su Riccardi

Il Corriere Dello Sport (F.Bandinelli) – Il Cagliari guarda al futuro. Il presidente del club, Tommaso Giulini, non ha mai smesso di seguire il giovane Alessio Riccardi. Centrocampista offensivo cresciuto nel vivaio della Roma, dove si è resto protagonista con la Primavera (13 reti stagionali), spesso impiegato anche come trequartista ma anche mezzala, è da tempo nel mirino degli operatori di mercato. Piaceva alla Fiorentina, con Pradè che si è sentito rispondere picche dai colleghi giallorossi, e adesso è il ds Carli ad essere tornato in pole position. La Roma punta a mantenere il diritto di riacquisto e di certo non è pronta a fare sconti.