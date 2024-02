L’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato dopo la partita con la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

RANIERI A SKY SPORT

Come si sente di analizzare un risultato così pesante?

“La prestazione c’è stata fino a un certo punto. Dopo il secondo gol abbiamo cercato di restare compatti, ma la Roma oggi è stata troppo forte”.

A cosa sono dovuti i due gol presi da calcio piazzato?

“Tutto mi aspettavo tranne questo. Purtroppo gli altri sono stati più bravi. Li riguarderemo, li rianalizzeremo. Specialmente sul primo calcio d’angolo dovevamo essere super attenti. Purtroppo la palla è rimbalzata sulle gambe di Petagna e Pellegrini l’ha messa dentro”.

Perché siete tornati a un centrocampo a 5?

“Avevo pensato di giocare a quattro, ma poi vedendo le caratteristiche di Angelino e Karsdorp e abbiamo pensato di giocarcela uno contro uno con gli esterni”.

Si aspettava De Rossi allenatore della Roma? Lo hai incontrato?

“Non ho avuto tempo. Complimenti a De Rossi la sta facendo giocare bene. Ora il riscaldamento è finito e deve incontrare squadre più forti. Gli auguro di continuare bene”.

RANIERI A DAZN

Risultato pesante…

La prestazione c’è stata, ma abbiamo preso gol al primo minuto. Questo manda all’aria tutti i piani. La Roma si è dimostrata troppo forte. Hanno giocato veramente bene, facendo girare palla velocemente e riuscivano sempre a trovare l’uomo libero per metterci in difficoltà.

Siete una squadra fisica, ma avete preso due gol da calcio piazzato…

Tutto mi aspettavo tranne questo. Ma gli altri sono stati più bravi. Ne parleremo e analizzeremo. Al primo calcio d’angolo dovevamo essere super attenti. Poi Pellegrini è stato bravo a metterla dentro dopo il rimbalzo su Petagna.

Dal punto di vista della prestazione va riannodato il filo nelle partite esterne?

Dovevamo cercare di far girare a vuoto la Roma. Non ci siamo riusciti, pazienza. E’ finita questa partita e dobbiamo pensare alla prossima.

In queste partite sei tornato all’assetto dei cinque, perché?

Avevamo pensato di giocare con il 4-3-1-2 ma loro erano bravi a trovare Karsdorp e poi oggi c’era anche Angelino. Invece la Roma è stata brava perché con Paredes e Pellegrini trovavano sempre l’uomo in mezzo. Mina acquisto importante.

Il Cagliari per salvarsi può permettersi di fare i punti solo in casa?

No, dobbiamo fare punti anche in trasferta. Nel girone di ritorno fare punti è difficile per tutti. Figuriamoci per noi che ci dobbiamo salvare.

Come ha trovato De Rossi?

L’ho trovato bene. Mi sembra più riflessivo di quando l’ho incontrato con la Spal. L’ho visto sereno, calmo e dare le istruzioni che doveva dare.

Che consiglio si dà a De Rossi?

Consigli non se ne danno. Conosce l’ambiente e tutto, ha fatto bene ad accettare fino a fine stagione. Sono convinto che farà bene e che la Roma gli darà l’opportunità.