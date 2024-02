Pessime notizie per il Brighton a poco più di una settimana dalla sfida europea contro i giallorossi. Secondo quanto si apprende da Fabrizio Romano tramite il suo account X, Kaoru Mitoma sarà assente per due o tre mesi. Roberto De Zerbi ha annunciato che il suo giocatore resterà fuori per diverso tempo a causa di un brutto infortunio, la sua stagione potrebbe già essere terminata.

