La Repubblica (N. Maurelli) – Fa strano esultare per un mancato trasferimento nella propria squadra del cuore. Soprattutto se si tratta di un campione d’Europa con 8 scudetti alle spalle. Ma per i romanisti l’arrivo di Leonardo Bonucci sarebbe stato troppo difficile da digerire. L’accordo saltato ha fatto tornare il sorriso ai tifosi sul web, come se la tempesta anti-Bonucci scatenata in questi giorni sui social avesse sortito gli effetti sperati.

Ma non si tratta tanto di una scelta di cuore. Il general manager Tiago Pinto aveva infatti raggiunto un accordo. Il no della proprietà ha ribaltato tutto. Per i Friedkin non aveva senso investire su un calciatore che nel 2024 compirà 37 anni. Le poche presenze stagionali parlano chiaro: 10 tra Bundesliga e Champions.