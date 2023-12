Corriere dello Sport (E. Trotta) – Bonucci è in Italia con l’obiettivo di non tornare più in Germania. Ha fatto un passaggio a Viterbo, prima di andare in montagna, per ritrovarsi con i familiari più stretti nella sua Planoscarano, quartiere medievale dove è nato e cresciuto, vestito a festa per Natale come tutta la Città dei Papi. Ha una gran voglia di chiudere e mettersi alle spalle la fallimentare avventura in Germania per avvicinarsi alla moglie e ai figli, rimasti a Torino in questi difficili mesi di esperienza tedesca.

I contatti vanno avanti da più di una settimana, Tiago Pinto al lavoro. L’ex Juve è un innesto low cost e sarebbe subito disponibile in questa fase di super emergenza, con Smalling ancora out e l’assenza di N’Dicka per la Coppa D’Africa. Conosce molto bene Foti che è stato il ponte con lo staff tecnico e Mourinho, propenso al suo arrivo. Anche dallo spogliatoio sono emersi una serie di consensi illustri: gli azzurri del gruppo ma pure a Dybala, in ottimi rapporti con Bonucci dal tempi della Juve. I giallorossi dovrebbero versare circa 1 milione sul conto del 36enne che la scorsa estate ha concordato una sorta di buonuscita dalla Juve sui 3 milioni. Ora i pensieri di Bonucci sono rivolti solo alla Roma, in stretto contatto con l’entourage del difensore anche a causa delle difficoltà riscontrate per arrivare a Theate, Kiwior, Solat a Lenglet.