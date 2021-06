Jerome Boateng ha parlato ai microfoni di 51, rivista mensile del Bayern Monaco. Il difensore è stato accostato a Roma e Lazio in questa sessione di calciomercato e ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole:

“Non so ancora dove andrò, ma ho già le idee chiare. Ho fatto molto bene nella scorsa stagione, non ho perso nemmeno una partita per infortunio. Nelle mie attuali condizioni posso giocare ai massimi livelli per altri 2-3 anni”.