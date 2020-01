Attacco al potere

Vigilia di una giornata che può ribaltare completamente la situazione del campionato. Oggi andranno in scena Lazio-Napoli e Inter-Atalanta, mentre domani ci sarà Roma-Juventus. Qualora le “outsider” riuscissero a battere Napoli, Juve e Inter, avremmo una classifica clamorosa con 5 squadre raccolte in nove punti. Rispetto allo scorso campionato le novità sono sopratutto il rilancio dell’Inter per merito di Conte e la completa caduta del Napoli, che si trova attualmente a -17 dallo scorso anno. Lo riporta Il Corriere dello Sport.