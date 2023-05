Atalanta, Zappacosta: “Roma squadra tecnica, abbiamo sfruttato gli spazi. Fa piacere per le Italiane in Europa”

L’ex Roma Zappacosta, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la vittoria di settimana scorsa contro i giallorossi. L’esterno dell’Atalanta ha poi proseguito parlando del cammino europeo delle Italiane. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb:

Le due vittorie sono state fondamentali per sperare nell’Europa, però molte volte avete alternato cose buone e meno buone.

“Spesso dipende dagli avversari, con la Roma sapevamo di affrontare una squadra molto tecnica, che ti può fare male negli spazi, abbiamo cercato di contenerli per poi sfruttare gli spazi a nostro favore. Contro il Torino era una partita di duelli, maschia, molto difficile, che si giocava uomo su uomo, bisognava vincere più duelli possibili. Veniamo da due ottime partite, erano molto difficili, sono sei punti molto importanti. Se dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità bisogna migliorare dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della personalità, lavoriamo nel quotidiano e giorno per giorno”.

Che effetto vi fa vedere Fiorentina e Roma in semifinale d’Europa?

“Non giocare le Coppe, dopo tanti anni, è sicuramente qualcosa che ci manca, ma è anche uno stimolo in più per tornarci. Detto questo fa piacere vedere squadre italiane che vanno avanti, che se la giocano in Europa, è una soddisfazione e un privilegio per il calcio italiano. Molto spesso viene sottovalutato, naturalmente non giocare le Coppe ci manca, ma ce la giochiamo con squadre molto forti ogni anno, ci sono 5-6 squadre ogni anno che sono davvero molto forte, un blasone e delle rose molto lunghe, quindi non è facile. Ora si dà per scontato che l’Atalanta deve arrivarci ogni anno, ma è molto difficile perché ci sono molte squadre forti, devi lottare giorno per giorno. Ma anche dando il 100% alle volte non arrivi perché gli avversari ci sono”