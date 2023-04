Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: torna Pasalic

Diramata la lista dei convocati di Gasperini per Atalanta-Roma, gara della 31esima giornata della Serie A in programma stasera alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Recuperato il centrocampista Pasalic in seguito alla distorsione alla caviglia rimediata contro il Bologna.

Bernasconi Lorenzo (43)

Boga Jérémie (10)

Demiral Merih (28)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Højlund Rasmus (17)

Koopmeiners Teun (7)

Mæhle Joakim (3)

Mendicino Leonardo (44)

Muriel Luis (9)

Musso Juan (1)

Palomino Josè Luis (6)

Pašalić Mario (88)

Rossi Francesco (31)

Scalvini Giorgio (42)

Soppy Brandon (93)

Sportiello Marco (57)

Toloi Rafael (2)

Zapata Duván (91)

Zappacosta Davide (77)