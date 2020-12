Atalanta-Roma 4-1, le pagelle dei quotidiani: disfatta giallorossa, Mirante peggiore in campo

Pagine Romaniste – La Roma esce travolta dal Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Non basta la rete di Dzeko nei primi minuti della partita, nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato, chiudendo la partita sul 4-1. Fioccano le insufficienze dei giallorossi, a partire da Mirante: male la sua uscita su Gosens, poi rimane immobile sulle altre reti. Sottotono anche la partita di Pedro, lontano dal giocatore che si era visto ad inizio stagione. Male anche i cambi operati da Fonseca, che non riescono a tenere il passo con quelli di Gasperini e la Roma colleziona l’ennesima sconfitta contro le big in campionato.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. Elefante)

Mirante 5; Mancini 6, Smalling 5.5, Ibanez 5.5; Karsdorp 5, Veretout 5, Pellegrini 6, Spinazzola 5.5; Pedro 5, Mkhitaryan 5.5; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 5, Cristante s.v., Villar s.v., Carles Perez s.v. Allenatore: Fonseca 5.

IL TEMPO (A. Austini)

Mirante 5; Mancini 5.5, Smalling 5, Ibanez 5.5; Karsdorp 5.5, Veretout 5, Pellegrini 5, Spinazzola 5.5; Pedro 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Bruno Peres 5, Cristante s.v., Villar s.v., Carles Perez s.v. Allenatore: Fonseca 5.

IL CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Mirante 4.5; Mancini 5.5, Smalling 4, Ibanez 5; Karsdorp 4.5, Veretout 4.5, Pellegrini 5, Spinazzola 5.5; Pedro 5, Mkhitaryan 5.5; Dzeko 5.5. Subentrati: Bruno Peres 4.5, Cristante s.v., Villar s.v., Carles Perez s.v. Allenatore: Fonseca 4.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Mirante 4; Mancini 6, Smalling 5, Ibanez 5; Karsdorp 5, Veretout 5, Pellegrini 5, Spinazzola 5.5; Pedro 4, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 5, Cristante s.v., Villar s.v., Carles Perez s.v. Allenatore: Fonseca 5.

TUTTOSPORT (G. Signorelli)

Mirante 5; Mancini 5.5, Smalling 5, Ibanez 5.5; Karsdorp 5, Veretout 5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 6; Pedro 4.5, Mkhitaryan 5.5; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 5, Cristante s.v., Villar s.v., Carles Perez s.v. Allenatore: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (M. Crosetti)

Mirante 4.5; Mancini 5.5, Smalling 5, Ibanez 6.5; Karsdorp 5.5, Veretout 5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 6; Pedro 5, Mkhitaryan 5.5; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 5.5, Cristante 5.5, Villar s.v., Carles Perez 5. Allenatore: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO

Mirante 3; Mancini 5, Smalling 4.5, Ibanez 5; Karsdorp 5, Veretout 4.5, Pellegrini 5, Spinazzola 6; Pedro 4.5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5.5. Subentrati: Bruno Peres 4, Cristante 5.5, Villar s.v., Carles Perez s.v. Allenatore: Fonseca 4.

IL ROMANISTA (F. Pastore)

Mirante 4.5; Mancini 5.5, Smalling 5.5, Ibanez 6; Karsdorp 5, Veretout 5, Pellegrini 6, Spinazzola 6.5; Pedro 5.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 6. Subentrati: Bruno Peres 5, Cristante 5, Villar s.v., Carles Perez s.v. Allenatore: Fonseca 5.5