Atalanta-Roma 3-1. Brutta sconfitta per i giallorossi. Infortuni per Llorente e Dybala

Pagine Romaniste – Guadagnato il pass per la semifinale di Europa League con il poker al Feyenoord nella magica notte dell’Olimpico, la Roma scende in campo a Bergamo contro l’Atalanta. Poche le occasioni per entrambe le squadre nei primi 20 minuti di gioco. La partita si sblocca al 38’ con il gol di Pasalic. Nella ripresa i giallorossi ci provano prima con Solbakken e poi con Abraham. Il raddoppio dei bergamaschi arriva al 73’ con Toloi. Dopo soli dieci minuti Pellegrini riaccende le speranze della squadra di Mourinho segnando la rete del 2-1. Niente da fare, dopo neanche un minuto arriva il terzo gol della Dea con Koopmeiners. Allarme in casa Roma per Dybala e Llorente, entrambi possibile infortunio muscolare. Finisce 3-1 per l’Atalanta. La Roma si ferma al quinto posto a 56 punti.

TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon(74’ Palomino), Ederson, Mæhle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.

A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Soppy Bernasconi, Muhameti, Hojlund, Boga, Muriel.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Indisponibili: Hateboer, Ruggeri, Vordlicky, Lookman.

Diffidati: Ederson, Zappacosta, Maehle.

Squalificati:-.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (63’ El Shaarawy), Ibanez, Llorente; Celik, Bove (63’ Matic), Cristante, Zalewski (63’ Spinazzola) ; Solbakken(63’ Dybala), Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Camara, Tahirovic, Volpato, Dybala, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp, Smalling, Wijnaldum.

Diffidati: Matic.

Squalificati:-.

Marcatori: 38’ Pasalic (A), 73’ Toloi (A), 82’ Pellegrini (R), 83’ Koopmeiners

Ammoniti: 29’ De Roon (A), 60’ Solbakken (R), 86’ Palomino (A), 94’ Koopmeiners (A)

Espulsi:

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Bindoni-Galetto.

IV Uomo: Volpi.

Var: Abisso.

Avar: Aureliano.

CRONACA

97’- Finisce 3-1 per l’Atalanta

90’ – 7 i minuti di recupero

90’ – Dybala e Llorente per entrambi fastidio muscolare

86’ – Ammonito Palomino brutto fallo su Dybala

83’ – neanche un minuto è ancora avanti Atalanta Koopmeiners

82’ – La riapre Pellegrini!!! 2-1 a Bergamo

81’ – Cambi per la Dea: fuori Mehle e Pasalic, dentro Demiral e Hojlund. Dentro anche Belotti e fuori Abraham

73’ – Raddoppio di Toloi, 2-0 Atalanta

63’ – Pronti i cambi giallorossi: fuori Zalewski, Bove, Mancini e Solbakken. Dentro Matic, Spinazzola, Dybala e El Shaarawy

60’ – Ammonito Solbakken

53’ – Punizione per l’Atalanta da zona invitante e centrale

46’ – Inizia il secondo tempo!

49’ – Fine primo tempo: in vantaggio i bergamaschi con Pasalic

45’ – Dopo un’azione in solitaria di Solbakken ci prova Abraham da fuori aerea, palla alta

38’ – Arriva il gol dell’Atalanta con Pasalic

31’ – Abraham a terra in aerea di rigore, nessuna penality

29’ – Ammonito De Roon

25’ – Giallo sulla panchina della Roma

24’ – Fallo di Zalewski su Toloi

17’ – Risultato ancora fermo sullo 0-0. Poche le occasioni da parte di entrambe le squadre

1’- Si parte a Bergamo inizia il primo tempo

Prepartita

20:33 – Rui Patricio, Llorente e Solbakken durante l’allenamento nel pre partita

20:07 – Inizia il riscaldamento della squadra

19:52 – Le scelte ufficiali di Gasperini. Pasalic titolare dopo il recupero

19:35 – Le scelte ufficiali di Mourinho: sorpresa Solbakken. Abraham torna titolare. Bove al posto di Matic, Celik a destra.

19:25 – L’arrivo del Pullman con i ragazzi

6:44 – La squadra è arrivata al Gewiss Stadium di Bergamo