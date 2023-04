Il 24 aprile alle ore 20.45 andrà in scena il big match Atalanta-Roma al Gewiss Stadium. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, Gasperini potrebbe non avere a disposizione il centrocampista Teun Koopmeiners. Il classe ’98 olandese ha già saltato le sfide contro Napoli, Empoli e Cremonese a causa di un infortunio rimediato contro l’Udinese. Per via di una ricaduta potrebbe saltare anche lo scontro diretto contro la Roma di Mourinho.