Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato al termine della sfida contro la Fiorentina finita in parità. Il tecnico bergamasco ha citato anche la prossima sfida di campionato contro la Roma: “Ora sarebbe molto importante vincere con la Roma, dobbiamo far tornare a pesare il fattore campo, abbiamo bisogno di vincere in casa”. La sfida è in programma per lunedì 24 alle ore 20:45. Prima però la squadra di Mourinho sarà impegnata nella sfida decisiva contro il Feyenoord.