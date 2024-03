Argentina, Scaloni: “L’assenza di Dybala un peccato. Avrebbe contribuito con il suo calcio” – VIDEO

Paulo Dybala non ha potuto rispondere alla chiamata dell’Argentina durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Oggi il ct dei campioni del mondo, Lionel Scaloni, è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato anche l’assenza della Joya. Queste le sue parole:

“Non ho sentito le parole di Totti, ma posso assicurarvi che Paulo ci ha sempre dato tanto – ha detto Scaloni -. Lo apprezziamo molto e ci dà fastidio che non possa essere qui, soprattutto ora che non c’è Leo (Messi, ndr). Sarebbe stato bello per lui contribuire con il suo calcio. È un peccato“.