Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha rilasciato un’intervista al sito Albicelestetalk. Tra le dichiarazioni, qualche parola sul futuro della Joya. La sia volontà è quella di rimanere a Roma insieme a José Mourinho:

“Paulo non ha parlato con nessuno e non ho ricevuto chiamate o offerte dai club sauditi. Mi occupo di ascoltare i club interessati a Dybala, il giocatore è in vacanza”