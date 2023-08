Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – La Roma è in ansia per Renato Sanches. Ieri, durante l’allenamento della mattina, il centrocampista si è fermato a metà della seduta per un fastidio muscolare. Visita intorno all’ora di pranzo, esami a Villa Stuart nel pomeriggio: se ne saprà di più oggi, magari lo chiarirà Mourinho in conferenza, ma la Roma teme che si tratti di una lesione e che l’ex Psg possa tornare dopo la sosta.

Ieri bocche cucite a Trigoria sull’argomento anche perché, in tarda mattinata, c’è stato un piccolo giallo legato ad una foto: prima si è diffusa la notizia dell’uscita dal campo di Renato Sanches durante l’allenamento, poco dopo la Roma sui social ha pubblicato un’immagine del centrocampista con il pollice alzato. Una casualità. Quel che è certo è che ieri il giocatore, nel pomeriggio, era a Villa Stuart e, salvo sorprese, oggi non partirà con la squadra per Verona.

Roma che, rispetto all’esordio contro la Salernitana, presenterà due cambi sicuri: Pellegrini a centrocampo al posto di Bove, Dybala davanti accanto a Belotti. Paulo sta bene, ieri era in centro a fare shopping con l’amico Paredes e sta per iniziare la seconda stagione in giallorosso. Ha voglia di segnare, di mettersi alle spalle le noie muscolari successive alla partita contro il Tolosa quando, comunque, è stato bravo a fermarsi subito per evitare guai peggiori.