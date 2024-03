Come annunciato nei giorni scorsi, la Roma disputerà un’amichevole contro il Milan in Australia venerdì 31 maggio a Perth. Per l’occasione, attraverso i profili ufficiali del club è stato condiviso un videomessaggio di mister De Rossi. Queste le sue parole:

“Ciao Australia, sono Daniele De Rossi dalla AS Roma. Siamo molto felici di venire in Australia. Saremo a Perth il 31 maggio e non vediamo l’ora di avervi tutti allo stadio”.