Jorge Ameal, presidente del Boca Juniors, è stato intervistato da Radio Impacto Cordoba ed ha parlato anche di Daniele De Rossi spiegando quanto sia forte il suo amore per l’Argentina. Queste le sue parole:

“Gli parliamo settimanalmente. È innamorato dell’Argentina ed è partito per un problema familiare, non perché ha avuto problemi al Boca. È un grande uomo. È contento che siamo diventati campioni, non può venire a trovarci a causa della pandemia“.