Buone notizie per Fonseca alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Chris Smalling si è allenato con il gruppo e le speranze di vederlo a Firenze aumentano sempre di più. Per quanto riguarda Zappacosta, Cristante, Mirante e Pastore hanno lavorato a parte, cono loro anche Santon. La squadra, poi, ha cominciato la seduta con attivazione con giri di campo ed esercizi su scatti e cambi di direzione per poi finire con una parte tattica.