Allenamento Roma, scatti e torello. Dzeko e Pellegrini alla guida del gruppo, presenti anche Fienga e Baldissoni

La Roma è scesa in campo alla MSV Arena di Duisburg per la rifinitura in vista della sfida contro il Siviglia, domani alle 18.55. Come riportato da Roma Tv, sotto gli occhi di mister Fonseca, i giallorossi hanno iniziato l’allenamento con una corsa e due giri di campo, seguiti da esercizi con piccoli scatti nel raggio di 10 metri e corsa laterale, corsa all’indietro, poi scatti più convinti. A guidare il gruppo ci sono Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini, con la mascherina protettiva in seguito all’intervento al naso. Ancora scatti di gruppo, al fischio del preparatore ed esercizi sulla linea laterale con scatto fino ai cinesini e rientro camminando. Presenti a bordocampo anche Mauro Baldissoni e Guido Fienga. Gruppo diviso in due: torello ad un tocco e due giocatori in mezzo. Portieri a parte con Savorani.