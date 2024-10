La Roma continua a preparare la prossima sfida di Serie A, in programma per il 20 ottobre contro l’Inter. Gli uomini di Juric, sotto la guida attenta del tecnico, si sono ritrovati a Trigoria per l’allenamento mattutino. La notizia di giornata è il rientro anticipato di Lorenzo Pellegrini, regolarmente in gruppo, a causa dell’espulsione rimediata ieri sera contro il Belgio. Presenti insieme alla squadra anche Hermoso e Le Fée che è tornato ad indossare il tutore al ginocchio destro. Dopo un torello iniziale i giallorossi hanno svolto delle partitelle a campo ridotto. Ancora assenti Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy.

CLICCA QUI PER LE FOTO DELL’ALLENAMENTO

Foto: [Enrico Locci] via [Getty Images]