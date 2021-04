Allenamento Roma, la rifinitura in vista del Manchester United: sala video e riscaldamento atletico. Individuale in palestra per El Shaarawy

Ultimo allenamento per la Roma prima della partenza per Manchester che ci sarà verso l’ora di pranzo. I ragazzi hanno cominciato la sessione in sala video per studiare l’avversario prima di scendere in campo e partire con un riscaldamento atletico con una corsa blanda.

La seduta è proseguita aumentando i giri del motore, sempre con un riscaldamento, con l’aiuto dei cinesini con dei piccoli scatti e dello stretching. Altro lavoro sulla rapidità con scatti più prorompenti al fischio del preparatore. I 15 minuti dedicati alla stampa sono terminati con il classico torello.