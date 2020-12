Allenamento Cagliari, differenziato per chi ha giocato ieri. In gruppo Tripladelli e Walukiewicz

Reduce dal sofferto pareggio contro l’Udinese, il Cagliari continua a lavorare in vista della sfida contro la Roma, ultima partita prima della pausa. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale sardo cagliaricalcio.com il tecnico Eusebio Di Francesco, grande ex della sfida, ha previsto lavoro di scarico per i giocatori impegnati nella sfida di ieri, mentre il resto della rosa è stato impegnato in un lavoro di forza ed attivazione, seguito da partitelle a ranghi ridotti.

Inoltre i sardi possosono tornare a sorridere: Walukiewizc e Tripaldelli sono tornati parzialmente in gruppo e dovrebbero essere a disposizione per la gara dell’Olimpico di mercoledì sera. Terapie invece per Paolo Faragò. Domani la squadra si allenerà il pomeriggio