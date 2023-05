Aldair: “Nel ’99 sono stato vicino all’Inter, poi arrivò Capello” – FOTO

Aldair, storico difensore centrale della Roma dal 1990 al 2003, ha condiviso un aneddoto alla vigilia di Roma-Inter. Il brasiliano ha raccontato attraverso un post Instagram un retroscena in merito alla possibilità di vestire nerazzurro dopo l’addio di Zeman nel 1999, ma l’arrivo di Capello frena il tutto. Queste le parole di “Pluto”:

“Domani si gioca Roma – Inter, da sempre una delle sfide più belle del nostro campionato. Una sfida che è sempre stata ricca di campioni, Totti e Ronaldo per citarne alcuni. Non tutti sanno però che nell’estate del 1999 sono vicinissimo al passaggio dalla Roma proprio all’Inter, ma l’arrivo di Capello blocca tutto. Decide che sarò il perno della sua difesa e che non mi muoverò assolutamente dalla capitale. Sono l’uomo più felice del mondo, e la scelta è stata ripagata nel migliore dei modi, due anni dopo siamo Campioni d’Italia”.