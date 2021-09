Non c’è riposo in questa sosta per le Nazionali per Marash Kumbulla. Il difensore della Roma è partito ancora una volta titolare nella sfida contro San Marino, l’ultima del trittico che visto l’Albania impegnata contro Polonia ed Ungheria. Il match è stato dominato dai ragazzi di Reja che hanno stravinto per 5-0. Kumbulla in campo per tutta la partita.