Abraham titolare, cerca il bis con la Juve. Karsdorp spera in una chance

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il suo primo gol stagionale lo aveva segnato allo Stadium proprio contro la Juventus che domenica riaffronterà tornando in campo da titolare.

Tammy Abraham cerca il bis contro i bianconeri per cercare di dare una scossa alla squadra reduce dal doloroso ko contro la Cremonese, e per trovare quel gol che gli manca da ormai sei partite tra campionato e coppe. Lo aiuterà Paulo Dybala che nella gara d’andata gli aveva fornito l’assist per la rete del pareggio contro l’ex squadra dell’argentino.

Torna Smalling in difesa dopo aver scontato la squalifica nell’ultimo turno di campionato. A centrocampo sarà ballottaggio tra Wijnaldum (stanco dopo gli oltre novanta minuti in campo) e Matic, mentre sulla fascia possibile stop per Zalewski sulla fascia destra e inserimento di Rick Karsdorp che nelle ultime due partite è partito dalla panchina e domenica potrebbe avere un’occasione.