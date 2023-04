Abraham: “Contro il Feyenoord perfino la panchina era gasata. Ci vediamo alle semifinali” – VIDEO

“Siamo usciti per fare riscaldamento mezz’ora prima e lo stadio era già tutto pieno. Erano tutti gasati, perfino la panchina. Perfino la panchina era gasata in quel momento. Che emozione”, queste le parole di Tammy Abraham, in un anticipo dell’intervista che lui e Leonardo Spinazzola hanno rilasciato alla Uefa. Sul profilo Instagram dell’Europa League è apparso un video con l’attaccante giallorosso che, a pochi giorni dalla sfida con il Leverkusen avvisa: “Ciao giallorossi, ci vediamo alle semifinali”.