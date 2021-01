A New York nasce l’Academy giallorossa

Il Messaggero – Nasce l’As Roma Academy New York, in linea con il progetto “International Academy”. Dedicata a tutti i ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 anni, la prima academy giallorosso nel Nord America offrirà l’opportunità di apprendere le tecniche di allenamento. “C’è una crescente richiesta di luoghi di formazione calcistica da parte dei giovani americani. I nostri sistemi di allenamenti si sposano con questo rinnovato interesse per il calcio. Portare i valori del nostro Club a New York è motivo di grande soddisfazione per tutti noi“, il commento di Francesco Calvo, COO di AS Roma.

Vanno avanti anche le iniziative in città. Gonzalo Villar è stato il nuovo protagonista di “A Scuola di Tifo”, il progetto di Roma Cares. Al fine di agevolare la didattica a distanza, la Roma donerà una serie di tablet agli istituti coinvolti nel progetto. Il tema dell’incontro con gli studenti è stato il bullismo. “A Scuola di Tifo”, infatti, è intitolato a Willy Monteiro, il 21enne di origini capoverdiane ucciso il 6 settembre a Colleferro.