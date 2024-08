Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Tanto per fare un esempio, lasciando spazio ai numeri: ultimi 20 reel. pubblicati dalla Roma su Instagram, al primo posto c’è quello con Dybala, Soulé e Paredes con oltre 17 milioni di visualizzazioni. Al secondo c’è Soulé che gioca (7.3 milioni), al terzo Paulo che si allena (3.5 milioni). A seguire tutti gli altri. Basta questo dato a capire quanto la coppia formata dai due argentini possa essere la fortuna del club in campo e fuori. Una coppia che, nelle intenzioni dei due ragazzi, è destinata a durare almeno un anno. Arabia e Roma permettendo. In attesa di capire cosa succederà, entrambi si allenano al massimo nonostante le voci e nonostante il caldo torrido.

Ma la sensazione, anche se Dybala dovesse restare, è che per ora a Cagliari ne giocherà solo uno. E quell’uno è Soulé. L’ex Juve sa bene quanto sia alta l’aspettativa nei suoi confronti, gli piace vivere e giocare con questa pressione addosso e capisce la difficoltà del momento. Quindi testa bassa, lavoro, giusto e consapevole utilizzo dei social e poco altro. L’idea di De Rossi è quella di affidargli qualità e quantità e soprattutto quella fantasia e quell’imprevedibilità di cui la Roma ha bisogno, soprattutto se e quando non c’è (o non ci sarà) il suo amico Paulo. Magari appellandosi anche a un po’ di buona stella visto che il Cagliari è la squadra a cui Soulé nella sua giovane carriera ha fatto più gol: tre.

Ha affrontato i sardi tre volte ma nella prima, con la Juve, è rimasto in panchina, con il Frosinone ha invece giocato realizzando una doppietta all’andata e una rete al ritorno. Il gol su punizione dello scorso gennaio, una pennellata morbida che non ha lasciato scampo al portiere, resta una delle perle di Matias dello scorso campionato ed è – anche – questo che gli chiederà la Roma oggi, domani e dopodomani. Il resto della squadra poi sarà simile a quella che si è vista contro l’Everton (e che De Rossi prova a Trigoria), con El Shaarawy e Dovbyk a completare l’attacco e Le Fée, Pellegrini e Cristante in mezzo considerando la squalifica di Paredes. In porta Svilar, in difesa Celik e Angelino con Mancini e N’Dicka in mezzo. E Dybala? Al momento al massimo in panchina.