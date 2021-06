Luis de la Fuente, commissario tecnico della Nazionale Olimpica spagnola, farà a meno di una delle sue stelle in attacco per i Giochi di Tokyo. La Roma, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, ha infatti deciso di respingere la richiesta della Spagna e di trattenere Borja Mayoral nella Capitale per la preparazione estiva. Preparazione che inizierà il 6 luglio.