1500 romanisti al Falmer: ecco tutte le regole

Corriere dello Sport (L. S.) – All’interno del Falmer Stadium di Brighton ci sarà uno spicchio dell’Olimpico: 1500 tifosi delia Roma. Infatti, sosterranno dal vivo la squadra di Daniele De Rossi nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Un punto nevralgico sarà il The King and Queen Pub, situato a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e messo a completa disposizione dei tifosi giallorossi sia prima che durante la partita dato che trasmetterà Brighton-Roma sugli schermi e servirà cibo e bevande per tutta la durata dell’evento.

Dentro il pub è stato predisposto anche un deposito bagagli perché le borse di formato superiore ad A4 (fino a 340×240 mm, quelle classiche da lavoro) non sono ammesse al Falmer Stadium. Tante le raccomandazioni. Per chi ha il biglietto sarà possibile accedere nell’impianto esclusivamente con il proprio smartphone scaricando il tagliando. Per chi invece non lo ha è assolutamente sconsigliato recarsi allo stadio. Durante Il match non saranno vendute bevande alcoliche nel settore ospiti: i chioschi accetteranno solo pagamenti con carta. Via libera a bandiere e striscioni, ma all’ingresso, oltre al controllo degli steward, dovrà essere esibito un certificato di sicurezza antincendio.