Corriere dello Sport (R. Maida) – Era già stato così bello, in tutta la sua pienezza, ma non aveva mai raccolto tanta ricchezza. Per il sold out numero 53, per la grande sfida contro il Milan, la Roma pregusta il record d’incasso dell’era Friedkin. Grazie alla politica dei prezzi raddoppiati rispetto all’omologa partita contro il Feyenoord dello scorso anno, l’evento produrrà circa 4 milioni di ricavi.

Un trionfo finanziario che ha provocato anche qualche polemica, perché il caro biglietti ha scontentato soprattutto i frequentatori abituali dell’Olimpico, costretti a sborsare cifre elevatissime nonostante l’abbonamento doppio (campionato più girone di Europa League) che ha generato un leggero sconto. Ma nessuno, o quasi nessuno vuole mancare alla serata di gala che può valere la quarta semifinale europea consecutiva. Ci saranno quasi 65.000 spettatori, con 4.500 tifosi del Milan sistemati nei Distinti Nord e qualche altro sparpagliato sulle due tribune. Lo spettacolo di colori insomma è garantito, le emozioni pure.