Zona Champions, EL e Dzeko a caccia del goal n. 100

13 punti nelle ultime 5 gare di campionato, 22 nelle ultime 9. La Roma ha finito il 2019 in slancio, rientrando in zona Champions. Ecco alcuni numeri interessanti a due giornate dalla chiusura del girone d’andata. La Roma è la squadra che ha subito meno goal fuori casa del campionato, appena 6. Il miglioramento rispetto alla scorsa stagione è netto, infatti sono già 11 i punti in più rispetto alla scorsa stagione (quando il club capitolino era nono a 24 punti). Con i 35 punti conquistati finora quindi, Fonseca si piazza terzo nella classifica “all time” degli allenatori giallorossi dall’era dei tre punti a vittoria. Davanti a lui solo Garcia con 41 punti nel 13-14 e Di Francesco con 38 nel 17-18. In Europa, i capitolini si sono qualificati ai sedicesimi di Europa League con 9 punti, in questo millennio mai sono andati oltre gli ottavi in questa competizione. Sono infine 97 i goal di Dzeko da quando è arrivato a Trigoria, a meno 3 da un grande traguardo. Lo riporta Il Corriere della Sera.