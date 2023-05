Gianfranco Zola, ex calciatore e attuale vicepresidente della Lega Pro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle partite delle italiane impegnate in Europa. Ecco le sue dichiarazioni: ”Dopo la vittoria di giovedì è facile dire che vedo meglio la Roma. Ma ci sono tanti fattori in ballo. Credo nella Juventus e nella Fiorentina: è dura ma possono provarci”.