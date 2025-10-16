La Roma segue con interesse l’attaccante del Manchester United Joshua Zirkzee in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre alla Roma sulle sue tracce ci sarebbero anche Como e West Ham.

Ad oggi Zirkzee sta deludendo le aspettative al Manchester United con soli sette gol segnati in 50 presenze. La soluzione migliore per Zirkzee potrebbe essere un ritorno in Italia, dove in passato si è fatto notare nel Bologna di Thiago Motta.

Sarà interessante vedere come agirà il club giallorosso, intenzionato a prenderlo in prestito visti anche i paletti imposti dal FFP. Roma potrebbe essere l’ambiente ideale per Zirkzee per ritrovare la fiducia persa e rimettersi in gioco ad alti livelli, sotto la guida di Gasperini che da sempre è in grado di valorizzare i suoi attaccanti.