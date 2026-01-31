Il mercato sa essere circolare, soprattutto quando entrano in gioco necessità economiche e occasioni last minute. E così, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, una pista che sembrava definitivamente tramontata potrebbe tornare improvvisamente d’attualità, senza fare troppo rumore ma con potenziali effetti pesanti.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe rimesso Joshua Zirkzee sul mercato per esigenze legate al fair play finanziario della Premier League. I Red Devils hanno incaricato un intermediario di sondare il terreno in Europa, con l’obiettivo di cedere almeno un elemento “pesante”, e l’olandese è il primo indiziato.

La Roma osserva con attenzione: Zirkzee resta un profilo gradito a Trigoria, anche se l’arrivo recente di Donyell Malen cambia le carte in tavola. Se tre settimane fa l’operazione prevedeva un obbligo di riscatto da 38 milioni, ora i giallorossi valuterebbero condizioni diverse, mentre lo United continua a chiedere una cifra vicina ai 40. Nei prossimi tre giorni si capirà se questa pista potrà davvero riaccendersi.