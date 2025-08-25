Il Messaggero (D. Aloisi) – Ultima settimana di mercato: venerdì può arrivare Ziolkowski, atteso dopo il playoff di Conference con il Legia. Accordo da 6 milioni più 1,5 di bonus e 10% sulla futura rivendita. Il polacco ha rifiutato Lione e Borussia Mönchengladbach.

Massara cerca un vice-Angeliño: Salah-Eddine verso il Cagliari, piace Tsimikas ma il Liverpool non accetta il prestito. Stop per Bailey: lesione al retto femorale, out circa 4 settimane, salterà derby ed esordio in Europa League. Lo stop potrebbe bloccare la cessione di Baldanzi. Buone notizie per Pellegrini: da domani torna in gruppo.