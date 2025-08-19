Ziolkowski, classe 2005, era a un passo dal vestire la maglia giallorossa: il giocatore aveva già raggiunto l’intesa con la società capitolina e non vedeva l’ora di iniziare la sua avventura in Serie A. Tuttavia come riporta Sport Mediaset, il Legia ha deciso di rivedere i termini dell’accordo, chiedendo una percentuale più alta sulla futura rivendita rispetto a quella concordata inizialmente. Una mossa che ha frenato l’entusiasmo e rimandato la fumata bianca.

Per il momento, dunque, Ziolkowski resta in Polonia, mentre la Roma valuta come muoversi nelle prossime ore. La volontà di portare il difensore a Trigoria resta, ma la trattativa ha subito un brusco rallentamento e non è escluso che si allunghino i tempi. Saranno i prossimi giorni a chiarire se il classe 2005 potrà davvero vestire la maglia giallorossa o se il suo futuro resterà legato al Legia ancora per un po’.