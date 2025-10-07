Arrivato in estate alla Roma su indicazione di Ricky Massara, Jan Ziolkowski si sta ambientando rapidamente al calcio italiano e alla realtà giallorossa. Il giovane difensore polacco, attualmente impegnato con la sua nazionale, ha parlato dal ritiro della Polonia a sportowy.net esprimendo tutta la sua soddisfazione per il salto di qualità rappresentato dal campionato di Serie A.

Ziolkowski ha sottolineato quanto l’esperienza italiana stia contribuendo alla sua crescita professionale: “La Serie A è ovviamente di un altro livello. Questo è stato un aspetto fondamentale del trasferimento. Ogni settimana ti confronti con giocatori migliori e semplicemente cresci. Sono un difensore, ho un piano per la mia carriera. Volevo passare per l’Italia e si è presentata questa opportunità”.

Il classe 2005 ha poi rivolto un pensiero anche alla Polonia e ai prossimi impegni internazionali: “Spero che vinceremo due partite, prima quella amichevole e poi quella di qualificazione. Spero di poter partecipare. Non importa contro quale avversario giochiamo, vogliamo scendere in campo e vincere ogni partita”.