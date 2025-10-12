Una serata da ricordare per Jan Ziolkowski, giovane difensore della Roma, che ha vissuto il suo debutto con la nazionale maggiore polacca nel migliore dei modi. Nella vittoria per 1-0 contro la Nuova Zelanda, il classe 2005 ha offerto una prestazione di grande maturità, conquistando tutti, a partire da una leggenda come Zibi Boniek.

“Bravo, sei stato il migliore in campo”, ha dichiarato l’ex fuoriclasse polacco al termine del match. Parole che hanno fatto rapidamente il giro dei media in patria. Come riportato su La Gazzetta dello Sport, Ziolkowski ha mostrato personalità e solidità, qualità che hanno convinto anche il ct a dargli fiducia per tutta la gara.

In casa Roma, intanto, il giovane difensore continua a scalare le gerarchie: ha superato Hermoso e Ghilardi, impressionando in allenamento più di un compagno, su tutti Gianluca Mancini. Un investimento da oltre 6 milioni di euro che, a quanto pare, sta già iniziando a dare i suoi frutti.