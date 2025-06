Zingaretti tra Ranieri e Gasperini: “Con Claudio al fianco sarà tutto più semplice”

Nel pieno del Taormina Film Festival, Luca Zingaretti, attore e volto storico della TV italiana nonché grande tifoso della Roma, ha voluto dire la sua sull’attuale momento giallorosso. Tra l’arrivo di Gian Piero Gasperini e il recente rifiuto di Claudio Ranieri alla panchina della Nazionale, l’ex interprete del Commissario Montalbano ha commentato con toni accorati la nuova stagione che attende la squadra.

Ai microfoni dell’AGI, Zingaretti ha dichiarato: “Mi fa piacere che sia rimasto Ranieri. Gasperini è un bravissimo allenatore, ma ha un carattere forte e temevo potesse entrare in conflitto con l’ambiente romanista. Per fortuna c’è Ranieri, che saprà fargli da cuscinetto e spiegargli come funziona la piazza. Con lui al fianco sono più tranquillo.”

A testimonianza del suo legame viscerale con la Roma, l’attore ha chiuso con una battuta che riassume bene lo spirito del tifo giallorosso: “Noi romanisti siamo abituati a soffrire… Speriamo che quest’anno soffriremo un po’ meno.” Un augurio sentito, tra passione e scaramanzia.