Non solo cinema e teatro nella vita di Luca Zingaretti: l’attore, regista e produttore amatissimo dal pubblico italiano, non ha mai nascosto la sua grande passione per il calcio e in particolare per la Roma. In una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato con tono sincero e leggero il suo legame con i giallorossi e le sfumature “domestiche” che lo vedono diviso in casa.

Zingaretti ha infatti svelato: “Mia moglie è del Napoli, ma io tifo Roma”. Un dualismo che però non sembra pesare, anzi, arricchisce la quotidianità sportiva della famiglia. Guardando proprio al percorso degli azzurri, l’attore ha aggiunto: “A me piacerebbe sognare come stanno sognando da qualche anno i miei amici napoletani, con programmazione e attenzione si può fare tutto”. Ecco le sue parole:

Di questa Roma che cosa dice?

“Gasperini ha portato una ventata di vitalità, aspettiamo prima di giudicare la squadra. C’è una cosa che non capisco, le limitazioni del fair-play finanziario: pare che esistono solo per la Roma. A me piacerebbe sognare come stanno sognando da qualche anno i miei amici napoletani: ci hanno detto per anni che gli Scudetti al Sud non si potevano vincere, De Laurentiis ha dimostrato il contrario. Con la programmazione e l’attenzione si può fare tutto. E io aspetto di poter festeggiare a Roma dopo essermi divertito alle feste del Napoli”.